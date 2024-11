I fatti si sono verificati in occasione dell’incontro di calcio contro l'Asd Cotronei-Caccuri valevole per il campionato di Promozione

Il questore di Crotone ha emesso un provvedimento di Daspo a carico di un tifoso della squadra di calcio cutrese il quale, in occasione dell’incontro di calcio Asd Cutro Calcio – Asd Cotronei-Caccuri, valevole per il campionato di promozione, disputatosi il 26 marzo 2023 presso il campo sportivo di quel comune, si è reso responsabile dei reati di lesioni personali e minacce aggravate.

In particolare, prima dell’inizio dell’incontro di calcio, subito dopo l’arrivo del pullman della squadra ospite, un gruppo della tifoseria della squadra locale ha minacciato i giocatori e lo staff della squadra ospite ed uno dei tifosi, maneggiando un bastone nei confronti dell’allenatore della squadra ospite, è passato alle vie di fatto, aggredendolo. A causa di tali gravi fatti, l’incontro di calcio non è stato disputato. I successivi accertamenti effettuati dai carabinieri del Comando Stazione di Cutro hanno consentito di individuare l’aggressore, un cutrese di anni 40, per il quale gli stessi militari, che lo hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, hanno formulato richiesta di irrogazione del provvedimento di prevenzione.

Alla luce dell’esito dell’istruttoria curata dalla Divisione Polizia Anticrimine, il questore ha emesso il provvedimento monitorio, disponendo il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, per la durata di un anno.