Impossibile chiamare o collegarsi online per tantissimi utenti. Alle lamentele per i disagi causati, l'azienda risponde: «Abbiamo riscontrato un disservizio, ora ripristinato»

Rete internet scomparsa, zero possibilità anche di inviare un messaggio o di fare una telefonata per i clienti Tim. Diverse le segnalazioni da tutta la Calabria e non solo, da parte di tantissimi utenti alle prese con un vero e proprio down di Tim. È iniziato quando erano passate da poco le 18 ed è durato più di un'ora, arrecando notevoli disagi alla clientela.

Tante le lamentele sui profili social di Tim da parte degli utenti rimasti senza rete internet né quella telefonica. Una volta che tutto è stato risolto, ecco l'azienda rispondere a diversi commenti lasciati sotto i propri post: «Abbiamo riscontrato un disservizio, ora ripristinato».