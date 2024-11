Un autoarticolato avvolto dalle fiamme e un autista salvo per miracolo. Ore di panico questo pomeriggio sulla Statale 106 quando un tir ha preso fuoco sulla rotatoria di Fossa Foresta nel comune di Corigliano Rossano bloccando completamente la strada e portando a lunghe code. A segnalare quanto accaduto l’Associazione Basta Vittime sulla Ss 106.

Appena l’autista si è accorto che la cabina stava andando a fuoco ha cercato di mettere in sicurezza il mezzo allontanandolo per quanto possibile a bordo strada e ha allertato i soccorsi. Sono stati momenti concitati con Vigili del Fuoco e Polizia Stradale impegnati a spegnere le fiamme e guidare il traffico prima che il fuoco arrivasse al serbatoio con il carburante causando un’esplosione.

Il mezzo avrebbe preso fuoco in modo autonomo ma sono in corso indagini. Al momento si transita a senso unico alternato vista la difficoltà nella rimozione del mezzo dalle rotatorie. Rotatorie necessarie a diminuire gli incidenti ma che spesso vedono in difficoltà gli autoarticolati.



(Foto e video Associazione Basta Vittime sulla Ss 106)