Tempo buono e soleggiato, anche se fresco e a tratti ventoso, a Pasqua (con l'eccezione della Sicilia) e il Lunedì dell'Angelo. Dopo un Venerdì Santo con temperature in rialzo e un sabato con qualche temporale soprattutto a Nord, le festività saranno caratterizzate da condizioni meteo favorevoli. Le previsioni sono di Andrea Garbinato, meteorologo de iLMeteo.it.

Fino a domani sono attesi picchi massimi di 25-27°C, «portando un piacevole senso di torpore - osserva l'esperto - e di stanchezza». Domani, in particolare, il cielo sarà spesso velato per l'arrivo di nubi medio alte dal Nord Africa: il limo in sospensione, sollevato da forti venti meridionali sul Sahara, causerà a tratti anche cieli giallognoli sul nostro Belpaese. In seguito, ecco il rapido peggioramento per sabato con l'arrivo di temporali e locali piogge rosse nel pomeriggio.

La Santa Pasqua vedrà cieli più azzurri al Centro-Nord, ma una fase di intenso maltempo sulla Sicilia, sferzata da venti tesi settentrionali. Lunedì dell'Angelo sarà tutto azzurro, un po' ventoso al Sud, ma favorevole alle classiche grigliate.

Nel dettaglio

Venerdì 15. Al nord: soleggiato salvo nubi in aumento sul Triveneto con acquazzoni serali sulle Alpi. Al centro: soleggiato a tratti velato. Al sud: cieli velati, piogge serali in Sicilia .

Sabato 16. Al nord: nubi in aumento con rovesci a carattere sparso dal primo pomeriggio. Al centro: nubi in aumento con rovesci dal tardo pomeriggio. Al sud: nubi sparse, qualche piovasco tra Sicilia e Calabria.

Previsioni in Calabria per Pasqua e Pasquetta

Domenica 17 aprile, la pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampi rasserenamenti. Nello specifico la giornata della Santa Pasqua vedrà sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull'area dello Stretto e sull'Appennino settentrionale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull'appenino centro-meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell'intorno di 2500 metri. Ionio da mosso a molto mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Lunedì 18 aprile, in concomitanza con la Pasquetta, un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'area dello Stretto nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull'Appennino settentrionale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge; sull'appenino centro-meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 1550 metri. Ionio da agitato a molto mosso; Basso Tirreno molto mosso.