È quanto disposto dall’Anas per consentire le operazioni urgenti di messa in sicurezza. Istituito il senso unico alternato

A seguito di un sopralluogo effettuato con i tecnici, i sindaci delle aree interessate, le forze dell'ordine e la protezione civile, l’Anas ha temporaneamente limitato al traffico la strada statale 558 (ex SP 165/2) nel comune di Tiriolo, in provincia di Catanzaro, per consentire le operazioni urgenti di messa in sicurezza della parete rocciosa sulla pendice prospiciente la statale. Lungo il tratto compreso tra il km 7,500 e il km 8 è stato pertanto istituito il senso unico alternato che resterà in vigore sino al completamento delle attività di messa in sicurezza del versante.