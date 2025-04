I lavoratori avrebbero subito la violenza, “colpevoli” di non aver ritirato immondizia non conforme e non in calendario in giornata. Valerio Romano, Filcams Cgil: «Nessuna giustificazione, solo condanna». Il sindaco Ranuccio:«Fatto increscioso non degno della nostra città»

La Pasqua dovrebbe portare nei cuori della gente luce, serenità, sani valori, invece la giornata Santa, alla Tonnara di Palmi, sarebbe stata oltraggiata da un grave episodio di violenza.

Nella mattinata, durante il normale servizio per la raccolta rifiuti, due lavoratori sarebbero stati aggrediti con calci e pugni, poichè “colpevoli” di non aver ritirato rifiuti non conformi e non in calendario in giornata. I due lavoratori sono stati costretti a fare ricorso ai sanitari del Pronto Soccorso e hanno sporto regolare denuncia ai Carabinieri.

«Inciviltà e prepotenza, che spesso mette a rischio chi lavora per gli altri, in servizi pubblici essenziali. Lavoratori che non si fermano nemmeno per le festività per garantire i servizi ai cittadini-evidenzia Valerio Romano, segretario generale Filcams CGIL di Reggio Calabria-.Saremo al loro fianco, chiedendo anche ai nostri legali di sostenere i lavoratori in giudizio. Riteniamo che la violenza non possa mai trovare giustificazione, né alibi, va condannata senza se e senza ma».

Il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio ha espresso solidarietà ai lavoratori della "Mea Ecologia" e critica fermamente il fatto «davvero increscioso e non degno della Città».

In attesa che le Autorità competenti accertino l'episodio nel dettaglio, il primo cittadino di Palmi ha ribadito che «il rispetto delle regole del vivere civile viene prima di tutto.

Siamo certi che la nostra comunità saprà sempre respingere ogni forma di violenza e isolare chi, con simili episodi, oltre a macchiare una giornata di festa, colpisce anche l'immagine della Città.

Ringraziamo, invece, i lavoratori della ditta che ogni giorno, anche oggi, si adoperano senza risparmiare energie per mantenere pulita la nostra Palmi».