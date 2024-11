Già la scorsa settimana il personale in servizio al nuovo tribunale di Vibo Valentia aveva protestato per la presenza dei roditori nelle aule. Ieri la decisione di sospendere le udienze almeno fino al 4 maggio

Vibo Valentia - Udienze del Giudice di pace sospese per la presenza dei topi. Il personale in servizio al tribunale nuovo di Vibo Valentia hanno già manifestato per la presenza dei roditori che potrebbero danneggiare i fascicoli processuali accatastati nelle sale. Ieri mattina un dipendente ha ucciso uno de roditori e i colleghi hanno chiamato il 118. Dopo alcune discussioni si è deciso di sospendere le udienze almeno fino al 4 maggio Dell'accaduto è stato avvisato il presidente del Tribunale Alberto Filardo.