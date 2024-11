L'incidente ha coinvolto un autoarticolato carico di pneumatici. Non ci sono feriti

Un mezzo pesante ha preso fuoco dopo un incidente stradale verificatosi lungo la Salerno-Reggio Calabria all'altezza dello svincolo di Torano Castello. Secondo quanto si è appresso l'autoarticolato viaggiava in direzione sud quando, per cause in corso di accertamento, ha tamponato un altro camion che lo precedeva. L'impatto ha innescato l'incendio. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale Anas. non si registrano feriti. Notevoli invece i disagi alla circolazione.