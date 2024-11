La Protezione Civile avverte: 'Evitare situazioni a rischio soprattutto nelle zone che presentano criticità idrogeologiche'

ROMA – Dopo qualche giorno di tregua, il maltempo si riaffaccia minaccioso sul mezzogiorno. Secondo quanto diffuso dal dipartimento della protezione civile, "la vasta perturbazione di origine atlantica che ha già fatto registrare severe conseguenze sull'Italia settentrionale, continua a far confluire correnti umide ed instabili sul nostro territorio estendendo le condizioni di tempo perturbato anche su gran parte delle regioni del centro e sulla Campania". Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento ha pertanto emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo avverse. In particolare, da stasera si avranno "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Umbria, Campania e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".



Per la giornata di domani, la criticità valutata "arancione" per rischio idraulico sulle pianure lombarde e su parte del Veneto, e per rischio idrogeologico sul resto della Liguria e della Lombardia, sul Piemonte meridionale e nord-orientale, parte del Veneto e su alcuni settori appenninici emiliani, nonché sui settori costieri del medio e basso Tirreno, su tutto il territorio calabrese, settori meridionali di Puglia, Basilicata e Sardegna.