È lo stesso ex governatore ad annunciarlo con uno stato apparso sul suo contatto WhatsApp: «Si ritorna a volare! Buon Natale». Era stato condannato a 4 anni e 7 mesi di reclusione per il caso Fallara

L’annuncio è arrivato a mezzanotte e diciotto minuti del giorno di Natale. Giusto il tempo di realizzare che per lui, stavolta, Babbo Natale era passato sul serio nella notte magica per eccellenza portando un dono particolare. Giuseppe Scopelliti è di nuovo un uomo libero dopo aver scontato la condanna a 4 anni e 7 mesi di reclusione che gli è stata inflitta per il caso Fallara.

È stato lo stesso Scopelliti ad annunciarlo indirettamente in modo sibillino sul suo stato WhatsApp. Chi ha il suo numero registrato in rubrica, infatti, ha potuto notare la foto con un messaggio inequivocabile: «Si ritorna a volare! Buon Natale». Insomma, per l’ex governatore della Calabria dopo oltre tre anni e mezzo dalla condanna definitiva disposta dalla Cassazione ed un periodo e un periodo di detenzione, poi sfumato con misure alternative, adesso arriva la tanto agognata libertà.

Scopelliti, come si ricorderà, era stato condannato per abuso d’ufficio e falso nella vicenda che ha visto protagonista Orsola Fallara, la dirigente del Comune di Reggio Calabria poi suicidatasi a seguito dello scoppio dello scandalo delle autoliquidazioni fatte dalla stessa. Scopelliti dovette gestire quell’inchiesta proprio nel passaggio da sindaco a governatore. E da presidente della Giunta regionale decise di dimettersi dopo la pesante condanna a sei anni di reclusione in primo grado, da parte del Tribunale presieduto da Olga Tarzia. Una condanna poi mitigata in Appello a cinque anni ed infine portata a 4 anni e 7 mesi dalla Corte di Cassazione.