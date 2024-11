Danneggiati due magazzini, a rischio un impianto di produzione di energia solare

Paura a San Marco Argentano, in contrada Cerreto, per un ampio rogo sviluppatosi nelle prime ore della mattinata. La zona, conosciuta anche come Pianette, è densamente abitata e le fiamme lambiscono le case. Secondo quanto si è appreso, anche un impianto di produzione di energia elettrica con pannelli solari, sarebbe esposto al rischio di incendio.

Sono stati i cittadini, utilizzando i propri impianti di irrigazione, ad allontanare il fuoco dagli edifici in attesa dell’arrivo di pompieri e forze dell’ordine. Anche due magazzini sarebbero stati danneggiati.