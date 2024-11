A casa, ma con gusto: anche in emergenza. Oggi, il totano sposa il formaggio silano in uno spaghetto di carattere, protagonista del nuovo appuntamento con le ricette dello chef Romano

Gusto anche a domicilio, per affrontare la quarantena soddisfacendo almeno il palato. Nuovo appuntamento con la rubrica “Allacciate i grembiuli”, curata dallo chef del Me Restaurant di Pizzo Calabro Giuseppe Romano. Il primo piatto di oggi è uno spaghetto di mare irrobustito dalla presenza di uno dei prodotti principe del paniere delle eccellenze calabresi: il caciocavallo silano. Un connubio insolito ma di grande personalità.

La ricetta

Ingredienti per 4 persone: 600 g. di totani di media grandezza,1/2 cipolla, 1 spicchio d'aglio, 1 peperoncino, olio extra vergine q.b., 400 g. di passata di pomodoro, 200 g. di pomodorini, sale e pepe q.b, basilico, 320 g di spaghetti, 120 g. di caciocavallo silano. Pulire, lavare e tagliare a listarelle i totani. Fare appassire in olio la cipolla tritata, lo spicchio d' aglio schiacciato e il peperoncino (facoltativo), unire i totani puliti e tagliati e far rosolare per 5 minuti. Salare, pepare e aggiungere il basilico per poi versare la passata di pomodoro, i pomodorini tagliati a dadini e mezzo bicchiere d’acqua. Cuocere per 20 minuti circa.

La preparazione

Una volta pronto il sugo, cuocere la pasta in acqua salata per circa 8 minuti, scolare tenendo da parte un po' di acqua di cottura e versare gli spaghetti nel condimento con un mestolino di acqua che abbiamo lasciato da parte. Quindi continuare la cottura della pasta all'interno del sugo cosi i vostri spaghetti prenderanno uniformemente il sapore del ragù. Terminata la cottura servire gli spaghetti con una grattata di caciocavallo sopra e buon appetito. Infine, il segreto dello chef: «Se volete fare un piatto diverso – confida Romano -, vi consiglio di aggiungere un po' di polvere di caffè prima di servire. L’aroma amaro che sprigionerà il caffè renderà il vostro piatto ancora più intrigante».