Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo, con sigilli a 5 appartamenti per un valore complessivo di 800 mila euro

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip partenopeo nei confronti di 17 indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Scoperta l'esistenza del gruppo criminale dedito al traffico di hashish e marijuana provenienti dalla Spagna.



Durante le indagini sono stati individuati i canali di importazione e di distribuzione in tutto il Sud Italia degli stupefacenti, nonche' arrestate 2 persone in Italia e 6 in Spagna e sequestrati loro 1.200 chili di droga, 2 fucili e una pistola. Le misure cauteleri sono state eseguite tra Napoli, Salerno, Montevarchi, Frosinone e Mandatoriccio; 14 indagati erano liberi, 2 detenuti in carcere e uno ai domiciliari.



Il gip ha disposto il carcere per 9, per 6 ha concesso il beneficio dei domiciliari mentre 2 hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine copre un periodo che va dall'ottobre 2014 al maggio 2015, individuando un'organizzazione che trafficava hashish e marijuana dalla Spagna in Italia distribuendola principalmente tra Campania, Calabria e Sardegna. Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo, con sigilli a 5 appartamenti per un valore complessivo di 800 mila euro. Due dei destinatari del provvedimento restrittivo sono tutt'ora ricercati