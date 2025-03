Il gup di Catanzaro, Gilda Danila Romano, ha comminato 19 condanne e nove assoluzioni nell’ambito del procedimento denominato Nuova Narcos Europea incentrato su una presunta associazione dedita al narcotraffico che coinvolgerebbe le cosche Gallace di Guardavalle e Molè, Pesce e Bellocco di Gioia Tauro.

Secondo le accuse formulate dalla Dda di Catanzaro, il gruppo, per importare la cocaina dal Sudamerica, aveva come punti di riferimento i porti di Genova, Livorno e Gioia Tauro, in Italia, e gli scali di Barcellona, Algericas e Valencia in Spagna o ancora Rotterdam in Olanda e Anversa in Belgio.

Il gup ha condannato Massimo Antonini, otto anni e otto mesi; Mario Billi, quattro anni e 14mila euro di multa; Nicodemo Francesco Callà, sei anni; Fabio Cioni, due anni, otto mesi e 12mila euro di multa; Mattia Derosas, un anno, quattro mesi e 18mila euro di multa; Robertino Dessì, se anni e 18mila euro di multa; Lucio Falchi, un anno, quattro mesi e 4000 euro di multa; Giordano Farioli, due anni, otto mesi e 12mila euro di multa; Domenico Ficarra, due anni e 7000 euro di multa; Antonino Fonti, quattro anni e 14mila euro di multa; Emanuele Fonti, dieci anni; Giuseppe Antonio Ierace, quattro anni, otto mesi e 18mila euro di multa; Rocco Molè, quattro anni e 18mila euro di multa; Maria Giuseppina Nieddu, quattro anni e 18mila euro di multa; Mario Palamara, 12 anni e otto mesi; Francesco Riitano, 13 anni e quattro mesi; Antonio Talia, due anni, otto mesi e 12mila euro di multa; Domenico Vitale, tre anni, quattro mesi e 12mila euro di multa.

Assolti Carlo Bronzati, Rosalia Celesti, Simone Ficarra, Elisa Fonti, Andrea Frascà, Carmelo Maesano, Giacomo Pugliese, Andrea Benito Riitano e Marco Mario Zaninello.