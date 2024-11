Avrebbero gestito l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina in Italia potendo contare su diretti contatti con i cartelli sudamericani. Dietro alla presunta associazione dedita al narcotraffico ci sarebbero state le cosche dei Gallace di Guardavalle e quelle di Gioia Tauro dei Molè, Pesce e Bellocco.

Secondo la Dda di Catanzaro, che oggi ha formulato le richieste di pena nei confronti di 28 imputati, la presunta organizzazione avrebbe operato attraverso sofisticati strumenti di comunicazione per eludere le investigazioni e poter così coordinare la consegna dello stupefacente in Italia - nei porti di Genova, Livorno o Gioia Tauro - o in altri scali internazionali quali Barcellona, Algericas e Valencia in Spagna o ancora Rotterdam in Olanda e Anversa in Belgio.

Una organizzazione ben strutturata, secondo l'ipotesi della Procura, radicata a Guardavalle ma che avrebbe potuto contare su diversi referenti e basi logistiche sull'intero territorio nazionale per il deposito, il temporaneo stoccaggio e infine la commercializzazione dello stupefacente. Sono stati riuniti, per essere celebrati a Catanzaro, i due tronconi del procedimento nati dall'inchiesta denominata Nuova Narcos Europea coordinata dalla Dda di Firenze, Milano e Reggio Calabria.

Oggi la Dda di Catanzaro ha formulato le richieste di pena nei confronti dei 28 imputati nel procedimento che si sta celebrando con rito abbreviato.

1. Massimo Antonini a 10 anni e 6 mesi;

2. Mario Billi a 10 anni;

3. Carlo Bronzati a 8 anni;

4. Nicodemo Francesco Callà a 12 anni;

5. Rosalia Celesti a 1 anno e 4 mesi

6. Fabio Cioni a 10 anni

7. Mattia Derosas a 8 anni;

8. Robertino Dessì a 10 anni e 6 mesi;

9. Lucio Falchi a 10 anni;

10. Giordano Farioli a 10 anni e 6 mesi;

11. Domenico Ficarra a 3 anni e 3 mesi;

12. Simone Ficarra a 8 anni;

13. Antonino Fonti a 10 anni e 6 mesi;

14. Elisa Fonti a 1 anno e 4 mesi;

15. Emanuele Fonti a 20 anni;

16. Andrea Frascà a 2 anni e 8 mesi;

17. Giuseppe Antonio Ierace a 17 anni e 4 mesi;

18. Carmelo Maesano a 2 anni e 8 mesi;

19. Rocco Molè a 8 anni e 6 mesi;

20. Giuseppina Maria Nieddu a 10 anni;

21. Mario Palamara a 18 anni;

22. Giacomo Pugliese a 2 anni e 8 mesi;

23. Andrea Benito Riiritano a 2 anni e 8 mesi;

24. Francesco Riitano a 20 anni;

25. Andrea Serra a 10 anni;

26. Antonio Talia a 8 anni;

27. Domenico Vitale a 10 anni e 6 mesi;

28. Marco Luigi Zaninello a 2 anni e 8 mesi.