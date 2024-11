Dalle prime luci dell’alba, nella provincia di Catanzaro, oltre 200 Carabinieri della Compagnia di Soverato e del Comando Provinciale di Catanzaro stanno procedendo all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 persone, emessa dal gip al Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri. I reati contestati sono quelli di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed estorsione.

Gli indagati

Si tratti di Antonio Arena, cl.’ 81 (custodia cautelare in carcere); Ernesto Bertucci, cl.’80 (custodia cautelare in carcere); Giuseppe Corapi, cl.’83 (custodia cautelare in carcere); Romano Ponzo, cl.’71 (custodia cautelare in carcere); Carmine Procopio, cl.’87 (custodia cautelare in carcere); Domenico Procopio, cl.’64 (custodia cautelare in carcere); Sergio Scicchitano, cl.’79 (custodia cautelare in carcere); Domenico Spadea, cl.’92 (custodia cautelare in carcere); Carmela Vono, cl.’74 (custodia cautelare in carcere); Matteo Arena, cl.’93 (arresti domiciliari); Alessandro Aversa, cl.’73 (arresti domiciliari); Giuseppe Codispoti, cl.’94 (arresti domiciliari); Francesco Grande, cl.’95 (arresti domiciliari); Annamaria Gregoraci, cl.’95 (arresti domiciliari); Giovanni Gregoraci, cl.’94 (arresti domiciliari); Roberto Ierace, cl.’94 (arresti domiciliari); Salvatore Lioi, cl.’86 (arresti domiciliari); Raffaele Campagna, cl.’91 (obbligo di dimora); Stefano Longo, cl.’89 (obbligo di dimora); Vincenzo Pacicca , cl.’82 (obbligo di dimora); Salvatore Procopio, cl.’90 (obbligo di dimora); Giuseppe Santise, cl.’90 (obbligo di dimora); Saverio Spadea, cl.’67 (obbligo di dimora); Sergio Tassone, cl.’92 (obbligo di dimora); Marco Verdiglione, cl. 95 (obbligo di dimora).

L'inchiesta

L’indagine, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Soverato con il supporto delle Stazioni Carabinieri di Gasperina e Davoli, è stata avviata nell’estate del 2016 a seguito dell’analisi di alcune attività anti-droga eseguite nel corso di ordinari servizi di controllo del territorio.

Le investigazioni hanno permesso di documentare la gestione organizzata dell’attività di spaccio (cocaina, hashish e marijuana) da parte del sodalizio nei comuni di San Sostene, Davoli, Montepaone e Gasperina. Il leader del gruppo era Domenico Procopio, allo stato ritenuto reggente della cosca di ‘ndrangheta Procopio – Mongiardo. Lo stesso, tramite i propri adepti, manteneva costanti contatti con soggetti riconducibili alle cosche Strangio di San Luca e Gallace di Guardavalle, funzionali all’approvvigionamento di stupefacente.

È stato inoltre accertato l’impiego di parte dei proventi illeciti per il sostentamento di detenuti per associazione di tipo mafioso, appartenenti alla menzionata cosca di ‘ndrangheta Procopio-Mongiardo, reclusi in diversi istituti penitenziari del territorio nazionale.

Nel corso delle indagini, sono state tratte in arresto in flagranza di reato ulteriori 12 persone, sequestrando oltre 7 chilogrammi di stupefacente di vario genere (cocaina, hashish e marijuana).

Nella mattinata odierna, all’esito delle perquisizioni domiciliari, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato due indagati, trovati in possesso di oltre 160 grammi di sostanze stupefacenti.