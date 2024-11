Eseguiti quindici arresti in carcere, cinque ai domiciliari. L’accusa è associazione finalizzata al traffico e alla produzione di sostanze stupefacenti

Sono complessivamente 21 gli indagati raggiunti questa mattina da un provvedimento di custodia cautelare e messa dal GIP di Catanzaro su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, perché ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, ricettazione di un giubbotto antiproiettile provento di furto a un istituto di vigilanza di Corigliano Calabro, nel cosentino. L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Crotone.

Durante l’esecuzione del provvedimento cautelare è stato tratto in arresto nella flagranza di reato un 21enne trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di 260 grammi di marijuana e 5 grammi di cocaina; è stato sequestrato, inoltre, attualmente a carico di ignoti, un “panetto” di hashish del peso di 100 grammi, rinvenuto nelle immediate vicinanze dell’abitazione di un arrestato.

L’indagine, convenzionalmente denominata “Fructorum”(dal fatto che alcuni degli associati sono venditori ambulanti di frutta e verdura ed erano soliti chiamare lo stupefacente con i nomi dei frutti o degli ortaggi), ha avuto inizio il 17 gennaio 2014 con l’arresto in flagranza di due soggetti (attinti oggi dalla misura cautelare) trovati in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare e locale, di complessivi 1,7 chilogrammi di marijuana, 390 grammi di cocaina, materiale per la pesatura e il confezionamento delle singole dosi, 279 cartucce di vario calibro e il citato giubbotto antiproiettile provento di furto.

In carcere

Mario Cimino, 35 anni, di Crotone (già detenuto); Francesco Crugliano, 47 anni di Crotone; Antonio De Biase, 48 anni di Crotone; Giuseppe Feroleto, 30 anni di Crotone; Antonio Gaetano, 36 anni di Crotone; Pantaleone Laratta, 30 anni di Crotone, Ferdinando La Forgia, 30 anni di Crotone; Gaetano Manica, 31 anni di Crotone; Fabio Marino, 27 anni di Caserta; Luigi Marino, 30 anni di Crotone; Antonio Martino, 39enne di Crotone; Francesco Martino, 27 anni di Crotone; Giancarlo Perri, 38 anni di Crotone; Francesco Ruggiero, 35 anni di Crotone; Pasquale Torromino, 49 anni di Crotone (già detenuto).

Ai domiciliari

Stefano Giuffrida, 46 anni di Milazzo; Alexandro Laratta, 27 anni di Crotone; Ferdinando Marchio, 35 anni di Isola Capo Rizzuto; Pasquale Marino, 29 anni di Crotone; Marco Pignalosa, 32 anni di Crotone. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: P.R. 28 anni di Crotone.

Arresto in flagranza T.C. 21enne di Crotone.