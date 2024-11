Tredici imputati e tredici condanne decise dal Giudice dell'udienza preliminare di Reggio Calabria, Giovanna Sergi, nel processo-bis “Joti”, nato dalla vasta retata antidroga messa a segno tra il 2003 e il 2004 dalla Squadra mobile di Reggio Calabria. Le richieste avanzate dalla Procura antimafia, rappresentata in aula dal pm Sara Amerio, sono state accolte seppure riviste dal giudice. Si tratta di un processo-bis perché la Corte di Cassazione aveva disposto il rinvio dell’iter processuale in primo grado. Tutti gli imputati sono ritenuti dall’accusa responsabili, a vario titolo, di aver fatto parte di un gruppo che trafficava sostanze stupefacenti sull'asse Jonio-Tirreno con base operativa nella periferia sud della città di Reggio e riferimenti in numerosi paesi della provincia reggina.

Nell’operazione erano coinvolte 169 persone, presunti membri di una vastissima associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel 2013 la Suprema Corte, con l’annullamento, aveva disposto una nuova indagine per il delitto di associazione finalizzata allo spaccio, con trasmissione degli atti alla Procura di Reggio Calabria.

Queste le condanne decise dal giudice:

Rocco Alvaro 5 anni, 10 mesi e 20 giorni (richiesta 9 anni);

Antonino Anile 5 anni, 10 mesi e 20 giorni (richiesta 9 anni);

Luigi Chillino 4 anni e 10 mesi (richiesta 8 anni);

Domenico Ecelestino 5 anni (richiesta 6 anni);

Claudio Fedele 5 anni, 10 mesi e 20 giorni (richiesta 9 anni);

Giovanni Ficara 4 anni e 10 mesi (richiesta 8 anni);

Orazio Ficara 14 anni e 8 mesi (richiesta 15 anni);

Rocco Fabio Ficara 5 anni (richiesta 6 anni);

Fabio Forgione 5 anni, 10 mesi e 20 giorni (richiesta 9 anni);

Antonio Francesco Maria Lacava 4 anni e 10 mesi (richiesta 8 anni);

Maurizio Marino 10 anni, 6 mesi e 20 giorni (richiesta 9 anni);

Luca Domenico Praticò 4 anni e 10 mesi (richiesta 8 anni);

Loretta Tramonti 5 anni (richiesta 6 anni).