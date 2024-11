Ad accorgersene alcuni bagnanti che hanno immediatamente prestato soccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Un 50enne è morto oggi mentre faceva il bagno in mare a Bovalino, nella Locride. L'uomo, di nazionalità ucraina ma domiciliato a Bovalino, avrebbe perso conoscenza, forse a causa di un improvviso malore, poco dopo essere entrato in acqua.

Ad accorgersene alcuni bagnanti che hanno immediatamente prestato soccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante il successivo intervento del personale sanitario del 118. Sul luogo della tragedia, per i rilievi di rito, i carabinieri della Stazione di Bovalino e gli agenti della Polizia del commissariato di Bovalino. Dell'accaduto è stata informata la Procura della Repubblica di Locri.