Tragedia nella notte di San Silvestro a Brancaleone dove una donna, di cui non sono ancora note le generalità, è stata travolta da un’auto mentre stava percorrendo a piedi una strada nel centro cittadino.

Sul posto il personale del 118. Purtroppo per la donna, nonostante tutti i tentativi praticati dei medici presenti, non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.

Presenti anche le forze dell’ordine che avranno il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.