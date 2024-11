Fatale sarebbe stato il monossido di carbonio esalato da un braciere utilizzato per scaldarsi. Indagini in corso

Sarà un Natale intriso di tristezza quello che vivranno gli abitanti di Campo Calabro, popoloso comune dello Stretto, situato a poca distanza da Villa San Giovanni. Nella mattinata, infatti, due uomini, uno di nazionalità italiana, l’altro di cittadinanza straniera, sono stati trovati senza vita all’interno di un’abitazione. Immediato l’intervento dei carabinieri, assieme ai vigili urbani ed ai vigili del fuoco. Le forze dell’ordine, una volta entrate all’interno dell’abitazione si sono accorte della tragedia consumatasi nei giorni più freddi di questo inizio d’inverno. Dai primi accertamenti pare che il decesso risalga a qualche giorno addietro e probabilmente è da ricollegarsi al malfunzionamento di un braciere che entrambi utilizzavano per trovare un po’ di sollievo alle basse temperature. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Dopo le formalità di rito, le salme dei due uomini sono state portate via.

c. m.