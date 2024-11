L’uomo è stato prontamente trasportato nel vicino ospedale Iannelli ma non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'incidente

Un uomo 43enne è stato investito da un'auto ed è morto pochi minuti fa a Cetraro. La vittima è Pietro Ferrante, molto conosciuto in città, bagnino stagionale e musicista per passione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava attraversando la Ss 18 all’altezza del rifornimento Q8 quando è stato centrato in pieno da un automobilista che si è fermato immediatamente per prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione coordinati dal luogotenente Pietro Pecoraro. L’uomo è stato prontamente trasportato nel vicino ospedale Iannelli ma non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso per chiarire la dinamica della tragedia.