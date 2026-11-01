Tragedia nella mattinata di oggi a Melito Porto Salvo, dove un uomo di 44 anni, Francesco Battaglia, classe 1981, ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto all'interno di un terreno di sua proprietà, in via dei Greci.

Secondo quanto appreso, poco dopo le 9, il quarantaquattrenne si sarebbe trovato alla guida di un miniescavatore cingolato quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si sarebbe improvvisamente ribaltato su un fianco, finendo per schiacciarlo.

Immediato l'allarme e l'intervento dei soccorsi. Sul posto sarebbero giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Melito Porto Salvo, i sanitari del 118 e i Carabinieri. L'uomo sarebbe stato estratto dal mezzo e sottoposto alle prime manovre di soccorso, prima del trasferimento d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Tiberio Evoli.

Le condizioni del 44enne sarebbero apparse fin da subito estremamente gravi, tanto da rendere necessario anche l'intervento dell'elisoccorso, atterrato presso il campo sportivo Saverio Spinella, nelle vicinanze dello svincolo della Statale 106. Le sue condizioni sarebbero però precipitate rapidamente, perdendo la vita poco dopo l'arrivo in ospedale e rendendo quindi inutile il trasferimento in elicottero, che sarebbe successivamente rientrato alla base senza il paziente.

Sulla dinamica dell'accaduto sono stati effettuati gli accertamenti dei Carabinieri. Dai primi rilievi, secondo quanto appreso sul luogo dell’incidente, non sarebbe emerso il coinvolgimento di terze persone e l'incidente sarebbe riconducibile a un ribaltamento accidentale del mezzo.