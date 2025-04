Per la vittima non c’è stato nulla da fare, indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. La tragedia è avvenuta questa sera intorno alle 21.30

Un uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, è morto questa sera intorno alle 21.35, dopo essere stato investito da un treno in transito. La tragedia si è verificata a Praia a Mare, nei pressi del santuario della Madonna della Grotta. Al momento, le autorità giudiziarie si trovano sul posto per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. La circolazione ferroviaria è stata subito sospesa.

Il comunicato di Trenitalia

Di seguito il breve comunicato pubblicato sul sito di Trenitalia, alla voce "Notizie Infomobilità": «La circolazione è sospesa a Praja-Ajeta-Tortora per l'investimento di una persona. Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso».