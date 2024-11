Un giovane parrucchiere si è suicidato impiccandosi all'interno del suo negozio sul Corso Garibaldi

Una tragedia ha sconvolto questa mattina la città di Reggio Calabria. Il corpo senza vita di un giovane di 30 anni è stato ritrovato all'interno del suo negozio sul corso Garibaldi, nei pressi di piazza Duomo. Il giovane era un parrucchiere e si è suicidato impiccandosi all'interno del suo negozio mentre era chiuso perchè in fase di trasferimento in un nuovo stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sconosciute le cause che hanno portato il giovane a compiere un gesto così estremo.