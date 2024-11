L’incidente è avvenuto poco prima della stazione centrale, in prossimità del torrente Calopinace. Indagini per ricostruire la dinamica

Tragedia nella serata a Reggio Calabria. Un uomo originario dell’Nord-Est d’Europa è stato travolto e ucciso da un treno proveniente da Melito Porto Salvo e diretto a Reggio Calabria. L’incidente è avvenuto poco prima della stazione centrale, in prossimità del torrente Calopinace. Stando ad una prima ricostruzione si tratterebbe di un clochard che frequentava abitualmente quei luoghi. Sul posto sono giunti in pochi minuti i soccorsi, ma il personale non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. L’incidente sarebbe avvenuto fra le 21.15 e le 21.30. La circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti per permettere i rilievi di rito. Poi è ripresa regolarmente. Ora le indagini dovranno ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Procede la polizia ferroviaria.