Era stato allertato l’elisoccorso. Ambulanza giunta da Vibo quando la donna era già morta. Procedono i carabinieri

Tragedia in mattinata a San Nicolò, frazione del comune di Ricadi, nel Vibonese. Una ragazza di 29 anni, Roberta Di Capua, in stato di gravidanza, ha infatti perso la vita dopo aver accusato un malore. Una crisi respiratoria per l’esattezza, “tamponata” in un primo momento - alle 9 del mattino - dalla Guardia medica di Ricadi che era riuscita a rianimare la donna. Poco dopo, però, un nuovo malore e l’immediata chiamata ai sanitari del 118.





Era stato allertato anche l’elisoccorso, attesa la gravità delle condizioni di salute della donna. L’ambulanza, giunta da Vibo Valentia, non ha potuto far altro – fra la disperazione dei familiari - che constatare il già avvenuto decesso della donna. Quella dell’ospedale di Tropea pare invece fosse impegnata in altri soccorsi. Sul posto si sono portate le forze dell’ordine, polizia e carabinieri. Per accertare eventuali responsabilità sul decesso e capire se la tragedia poteva essere o meno evitata procedono i militari dell’Arma della Compagnia di Tropea.