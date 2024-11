Una vera e propria tragedia si è consumata nella serata di ieri a San Cosmo Albanese, nel Cosentino. Il carnevale della cittadina arbereshe è stato infatti funestato dalla morte di Angelo Viteritti, un ragazzo di 17 anni originario di San Giacomo d'Acri, frazione del Comune di Acri.

Il corpo del giovane è stato trovato senza vita, e riverso in una pozza di sangue, lungo la strada provinciale 183 in località Santa Rosa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo si trovava su un carro allegorico, trainato da un trattore, che dopo una sfilata di carnevale nella frazione San Giacomo D'Acri stava andando a San Cosmo Albanese per un'altra sfilata.

Lungo la strada, il ragazzo, per cause in corso di accertamento, avrebbe battuto la testa cadendo dal mezzo. Il conducente del trattore non si sarebbe accorto di nulla e ha proseguito la marcia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione coordinati dalla compagnia di San Marco Argentano che stanno continuando le indagini per accertare l'esatta causa dell'incidente. La Procura di Castrovillari ha disposto l'autopsia.

Il cordoglio del sindaco di Acri

«Con profondo dolore e incredulità per la notizia della scomparsa del giovane Angelo, porgo le più sentite condoglianze ai familiari e ai parenti più cari». È il messaggio di cordoglio diffuso dal sindaco di Acri Pino Capalbo.