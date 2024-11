Sono da poco arrivate a Gioia le salme di quattro giovani morti in un terribile incidente sull'A3. Domani il funerale unico nella chiesa del quartiere marina

Si terrà domani alle 15.30 il funerale dei quattro ragazzi morti, lunedì all'alba, in un incidente stradale nei pressi dello svincolo di Mileto, sulla Salerno-Reggio. Sarà un funerale unico nella chiesa di Maria Santissima di Portosalvo nel quartiere Marina di Gioia Tauro. Le salme dei quattro giovani hanno lasciato, questa mattina, l'obitorio dello Jazzolino di Vibo Valentia per far rientro a Gioia. Domani a Gioia sarà lutto cittadino e tutta la città si stringerà attorno ai familiari per dare l'ultimo saluto a Fortunato, Marzio, Giuseppe e Francesco.