«A giorni saprete qualcosa». Lo ha detto all'Agi il procuratore di Castrovillari (Cosenza), Eugenio Facciolla, parlando dell'inchiesta che sta seguendo in relazione alle 10 persone morte, il 20 agosto del 2018, nelle gole del torrente Raganello, a Civita, nel Parco del Pollino. Le vittime, 9 turisti e una guida, furono travolte da un'onda anomala creatasi nel torrente a cause della pioggia caduta in alta quota. «Stiamo chiudendo il caso, e a giorni saprete quello che abbiamo fatto - ha detto ancora Facciolla - al momento in cui notificheremo gli atti».

LEGGI ANCHE:

Tragedia al Raganello, Oliverio a Civita: «Si completi la messa in sicurezza»

Sei mesi fa la tragedia del Raganello, a Civita una veglia di preghiera

Il Raganello, le stragi di Lamezia e Crotone. Il 2018 l’anno delle lacrime e delle tragedie

Strage del Raganello, Facciolla: «Presto nuovi indagati»

Una medaglia per Antonio, eroe del Raganello. Raccolte migliaia di firme

Raganello, la doppia faccia della Calabria. Eden immeritato e soccorritori eroici