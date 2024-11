Pomeriggio di sangue lungo le strade calabresi. Un terribile incidente si è verificato lungo la strada statale 177 Silana Rossanese nel tratto Longobucco-Fossiata, in località Macrocioli, nel territorio cosentino. In base alle prime informazioni, un'auto, una multipla con a bordo operai impegnati in un cantiere a Cosenza, è finita fuori strada precipitando in un dirupo. Il bilancio è di due morti e quattro feriti, di cui uno gravissimo. Le vittime sono Serafino Curcio di 53 anni e Salvatore Perri di 48 anni. Il conducente è spirato sul colpo mentre l'altra vittima è deceduta mentre stava per essere trasportata nell'ospedale di Cosenza con l'eliambulanza. La dinamica del sinistro è ancora poco chiara. Sul posto sanitari del 118 e i carabinieri di Rossano.

In aggiornamento