L'incidente a Sersale. L'uomo stava raccogliendo la legna col suo mezzo quando è finito in un dirupo. Inutili i soccorsi

Un uomo è morto dopo essere rimasto travolto dal trattore con il quale stava lavorando nelle campagne di Sersale, nel Catanzarese. La vittima, Francesco Vuono, aveva 64 anni ed era residente nella cittadina presilana.

Secondo gli accertamenti dei carabinieri della locale stazione e della compagnia di Sellia Marina, l’uomo stava raccogliendo legna in una zona nei pressi di località Torno e si trovava a bordo di un trattore quando si è improvvisamente ribaltato in un dirupo. Inutili i soccorsi, con l’intervento anche di un elicottero, mentre sul posto è stato chiesto l’intervento del medico legale per la dichiarazione del decesso.