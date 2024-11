Il poliziotto 43enne ha perso la vita dopo aver messo in salvo i due figli di 11 e 12 anni che stavano partecipando con lui all’ escursione. Domani i funerali

E' giunta stamani a Cisternino (Brindisi) la salma di Gianfranco Fumarola, il poliziotto penitenziario di 43 anni che ha perso la vita nelle gole del torrente Raganello dopo aver messo in salvo i due figli di 11 e 12 anni che stavano partecipando con lui ad una escursione. I funerali di Fumarola si terranno domani alle 16.30 nella chiesa madre di Cisternino. La moglie Cinzia, con i tre figli dell'uomo, uno dei quali troppo piccolo per visitare le gole e quindi rimasto a terra con la madre, arriverà in Puglia domani. (ANSA).

Leggi anche: Vita e sogni spazzati via da fango e acqua. Il giorno del dolore per le vittime del Raganello

«Gioia e tristezza»: il drammatico racconto del Soccorso alpino nell’inferno del Raganello

Strage nelle gole del Raganello. I punti chiave dell’inchiesta della Procura

Ecco chi sono le vittime della tragedia delle Gole del Raganello