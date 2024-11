Il responsabile dei Trasporti esprime su Facebook il cordoglio per il gravissimo incidente avvenuto nel Reggino che ha causato la morte di due bambini e assicura: «Setacceremo la zona per capire cosa è successo. Non deve accadere più»

«Sono sconvolto per la morte dei due bimbi travolti da un treno in corsa a Brancaleone, in Calabria. La mia totale vicinanza alla madre ferita e ai familiari. Stiamo verificando i fatti e stiamo perlustrando il luogo dell'incidente, centimetro per centimetro».

Lo scrive il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli su Facebook. «Ma state certi - si legge ancora nel post - che faremo di tutto per evitare che accada di nuovo. Investiremo di più in ogni ambito della sicurezza ferroviaria, compresa la sensibilizzazione dei cittadini rispetto ai comportamenti più corretti da tenere quando ci si trova nei pressi di un binario».