È uscito poco fa dal Marrelli Hospital, dove era ospitata la camera ardente, il feretro di Massimo Marrelli. Ad attenderlo fuori tutti i dipendenti delle aziende schierati anche in corteo, ma anche tantissimi cittadini che lo hanno conosciuto e hanno voluto tributargli l’ultimo saluto. Il corteo è partito da via Gioacchino da Fiore e ha seguito il percorso fino al tribunale di Crotone. Da qui ha proseguito a piedi lungo via Vittorio Veneto fino ad arrivare a piazza Pitagora da cui ha preso la via della cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta, dove è in corso di svolgimento la cerimonia funebre.

Presente il presidente della Regione, Mario Oliverio, il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, il presidente di Confindustria Crotone, Michele Lucente, il presidente della Camera di commercio di Catanzaro, Daniele Rossi e il direttore dell’Asp pitagorica, Sergio Arena.