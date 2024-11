Poco fa abbiamo rimosso dalla pagina Facebook di Lacnews24.it un video, la copertina del nostro tg. Un servizio fatto con professionalità, sentimento, trasporto e dolore. Il video conteneva alcune immagini di Angelo Frija, il papà di Christian e Nicolò e il marito di Stefania Signore, attraverso le quali abbiamo cercato di rendere partecipi i nostri lettori e telespettatori del dolore che ha travolto questo giovane marito e padre. La video ricostruzione di quei momenti di dolore, inspiegabilmente, ha suscitato critiche in diversi commenti social. Abbiamo ritenuto di rimuovere il video, seppur non condividendo il merito dei commenti, e ciò per rispetto del dolore di Angelo e dei familiari alla vigilia dei funerali. Siamo convinti, però, che siano altre le cose che dovrebbero indignare l’opinione pubblica, in particolare, quell’atavica negligenza della pubblica amministrazione, prima causa, purtroppo, delle tragedie come quelle di San Pietro Lametino. In questa drammatica settimana la nostra testata e tutti i nostri giornalisti, con professionalità e cuore, hanno costantemente informato l’opinione pubblica sia sulle ricerche del povero Nicolò che sulle presunte le responsabilità delle istituzioni. La nostra azione, come stampa, si pone un solo obiettivo: impedire attraverso la puntale informazione sui fatti che altre tragedie del genere si verifichino.





Pasquale Motta

Direttore responsabile lacnews24.it