Nel giorno dei funerali di Mary, Un uomo accoltella la moglie al termine di un litigio scoppiato per futili motivi. E' ricercato dalla polizia mentre la donna è ricoverata in ospedale in prognosi riservata

LAMEZIA TERME - Da Monasterace a Lamezia Terme. Dallo Jonio al Tirreno. Altra lite familiare e tragedia sfiorata stavolta. L’uxoricidio è tentato. Nel giorno dei funerali di Mary Cirillo, in un quartiere popolare di Nicastro un litigio scoppiato per futili motivi per poco non sfocia in un’altra disgrazia.

Tentato uxoricidio. Una donna di 40 anni, di origini polacche, madre di due bambini, finisce in ospedale dopo essere stata accoltellata dal marito che ora è attivamente ricercato dagli agenti del commissariato di polizia di Lamezia Terme.

In fuga. L’uomo, Pasquale Gagliardi, si è dato alla fuga dopo aver ferito al torace la donna con la quale è sposato da sedici anni. La quarantenne, sanguinante e sotto shock, è riuscita a raggiungere l’ospedale di Lamezia Terme dove ora si trova ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Se la caverà, presto tornerà a casa e potrà riabbracciare i suoi due figli. (mf)