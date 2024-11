Tragedia a Brancaleone, nel Reggino, dove un uomo di 74 anni, Ugo Carabetta, è stato vittima di una tragica fatalità. Nella tarda mattinata di giovedì 29, l’anziano, che si trovava in un podere di sua proprietà costeggiante la ferrovia, è stato colpito da un tronco finito per caso sui binari e scagliato sul malcapitato dal treno di passaggio. L’impatto ha provocato la recisione dell’arteria femorale, una condizione molto grave che ha determinato il trasporto all’ospedale di Locri, dove però il 74enne è deceduto ieri mattina. Carabetta, persona molo conosciuta e ben voluta in paese, lascia moglie e due figli.