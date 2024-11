È successo a Condofuri dove l'uomo stava lavorando nel cantiere impegnato nell'ammodernamento della linea ferroviaria. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica

Aveva finito il turno di lavoro con la ditta Ventura, che sta lavorando di notte per ammodernare la linea ferroviaria. Alle 7.30 di stamane i mezzi d’opera stavano rientrando nel cantiere di Ventura, a Condofuri.





L’operaio era proprio sull’ultimo carro e da lì è finito sotto le ruote. Non si sa se un malore mentre scendeva o se è sceso mentre era ancora in movimento. La scientifica è sul posto per accertare la dinamica. Nel frattempo la linea è stata interrotta per consentire i rilievi della scientifica. Si tratta della linea del servizio sostitutivo di bus fra Palizzi e Melito.

Intanto arriva il cordoglio dal parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) che «esprime cordoglio e vicinanza ai familiari dell’operaio di una ditta appaltatrice, deceduto questa mattina in prossimità della stazione

di Condofuri».