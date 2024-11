Incidente sul lavoro nelle campagne di San Giovanni di Mileto. Fortunato Labate, 75 anni, stava effettuando alcuni lavori quando per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un albero che gli è caduto addosso. Violento l’impatto, tanto che il 75enne è quasi deceduto sul colpo. Ad accorgersi della tragedia è stato il figlio il quale, giunto sul posto, ha visto il padre esanime a terra sotto un grosso ramo ed ha allertato i soccorsi. Tagliato il ramo, i soccorritori hanno tentato di rianimare l’anziano, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini si sono portati anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto.