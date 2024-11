Il corpo dell'uomo è stato individuato dai parenti, preoccupati per la prolungata assenza nei pascoli

Un allevatore 61enne Bruno Condelli, è deceduto ad Antonimina dopo essere precipitato, per cause in corso di accertamento, in un dirupo. Il dramma si è consumato in località “Scaloni” del comune della Locride dove l'uomo aveva alcune mucche al pascolo.

L’allarme è stato lanciato dai componenti della famiglia, preoccupati della sua prolungata assenza. Recatisi sul posto i parenti, dopo qualche ora di ricerche, hanno individuato il corpo senza vita dell’allevatore. Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso alpino fluviale del distaccamento di Siderno dei Vigili del fuoco.

Le operazioni di recupero sono state rese difficoltose dalla particolare asperità dei luoghi e si sono espletate grazie all'intervento di un elicottero del Corpo dei Vigili del fuoco che è giunto da Catania. Il cadavere dell'uomo è stato portato nell'obitorio dell'ospedale di Locri.