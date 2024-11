Ancora sangue lungo le strade calabresi. È deceduta a seguito di uno scontro tra una Golf e una Ducati, una donna di Campora. La vittima, che viaggiava in sella alla moto con il fidanzato, si chiama Marilena Briglio. L'uomo F.D.M., rimasto gravemente ferito, è stato invece trasferito in ospedale a Cosenza. Sgomento per la tragica fatalità nell'intero comprensorio cosentino, Marilena era molto conosciuta in quanto attiva nell'ambito del volontariato. L'incidente è avvenuto nella notte a Belmonte Calabro, sulla strada statale 18. Sul posto intervenuti i sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco. La donamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Paola.