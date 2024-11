Un intervento tempestivo degli agenti del Commissariato di Condofuri ha evitato il peggio: la donna e i minori sono stati tratti in salvo dopo essere stati travolti dalla furia delle acque e portati dalla corrente a pochi metri dalla costa

Poteva trasformarsi in tragedia quanto accaduto ieri mattina a Bova Marina. Attorno a mezzogiorno, un’automobile è stata travolta dalle acque in piena del torrente Sideroni e trascinata a pochi metri dalla costa.

Secondo quanto appreso, una famiglia di origine straniera, composta dalla madre e da due figli minori, stava attraversando il letto del torrente a bordo della propria macchina, inconsapevole della pericolosità delle acque in piena. Improvvisamente, l’auto è stata trascinata via dalla forza della corrente, mettendo la famiglia in una situazione di grande pericolo.

Fortuna ha voluto che, proprio in quei momenti, il personale della Polizia di Stato fosse impegnato in operazioni di sopralluogo sulle foci dei torrenti a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile e, conseguentemente, da un alert della Questura di Reggio Calabria, quando detto personale si è accorto della drammatica situazione in cui versava la famiglia.

La famiglia è stata tratta in salvo dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Condofuri.