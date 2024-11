Tragedia sfiorata a Sant’Irene, località balneare del comune di Briatico. Lungo la strada che conduce a mare, un albero di grosse dimensioni si è spezzato cadendo fra due auto. Solo il caso ha evitato che in quel momento nessuno venisse colpito, atteso che qualche istante prima erano da lì passati alcuni turisti. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’intera area e rimuovere il grosso albero, liberando alcune vetture in sosta che erano state colpite dal tronco e dai rami.