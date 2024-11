È accaduto in serata in contrada San Francesco. Padre e figlio che si trovavano all'interno del mezzo sono riusciti a uscire prima che divampasse l’incendio

Sfiorata la tragedia intorno alle 19 in contrada San Francesco nell’area urbana di Corigliano: una minicar con due persone a bordo in fiamme. Fortunatamente il conducente e il passeggero, padre e figlio, si sono accorti del surriscaldamento dell’auto e sono riusciti a uscire dal mezzo in tempo senza gravi conseguenze.

I vigili del fuoco, appena allertarti, si sono recati sul posto per le operazioni di spegnimento e per la messa in sicurezza dell’intera area. Secondo una prima ricostruzione, il fuoco si sarebbe esteso anche ad un’altra autovettura, una renault clio, parcheggiata nei pressi del luogo dove è avvenuto l’episodio. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale.