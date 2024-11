Dramma sfiorato a Lamezia Terme dove un albero si è spezzato abbattendosi su auto in transito. È accaduto sulla strada che collega località Vonio con la frazione Acquafredda. L'albero cadendo, ha colpito in pieno una Fiat Stilo in transito.

A bordo della vettura il conducente e la moglie. Illeso il primo mentre la donna che riportava ferite non gravi alla testa è stato tempestivamente trasportata in ospedale.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, che è valsa alla messa in sicurezza della vettura. Si attende sul posto la polizia locale per i rilievi di competenza terminati i quali i vigili del fuoco procederanno alla rimozione dell'albero. La strada interessata è stata chiusa al transito fino al termine delle operazioni di soccorso.