Poteva avere conseguenze ben più serie l'incidente avvenuto poco dopo le ore 18 a Vibo Valentia in via Santa Maria dell'Imperio. Una ragazza a bordo dell'auto nel ripartire è finita contro la vetrina di un negozio di abbigliamento sfondandola e finendo dentro il locale. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno fatto perdere alla conducente la guida dell'auto ma dalle prime testimonianze dei presenti pare che la stessa non abbia controllato bene la frizione. Tanto lo spavento ma per fortuna nessun ferito. Sul posto per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro si è portata la polizia municipale. Presente anche un'ambulanza per soccorrere la ragazza che comunque ha riportato ferite solo di lieve entità ed i vigili del fuoco.