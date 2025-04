Grave incidente sul lavoro questa mattina a San Giorgio Albanese, in località Pantanello, lungo la strada provinciale 186. Un uomo di 73 anni, residente del posto, ha perso la vita in circostanze drammatiche mentre si trovava nel suo fondo agricolo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano, un ex carabiniere, per cause ancora in corso di accertamento, è finito sotto il rimorchio di un trattore. In particolare, sarebbe rimasto schiacciato dalla cisterna agganciata al mezzo agricolo, usata per l’irrigazione o il trasporto di liquidi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, che hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dell’uomo rimasto incastrato sotto il pesante rimorchio.

I sanitari del Suem 112, giunti rapidamente – insieme all’elisoccorso, inizialmente attivato – non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Avviato le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.

Si attende ora l’arrivo del magistrato di turno per procedere con gli adempimenti di legge e autorizzare la rimozione della salma.