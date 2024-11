La compagnia di navigazione Caronte&Tourist ha spiegato che le procedure di emergenza sono state attivate tempestivamente dal comandante

È stato un improvviso blackout a causare ieri l’incidente alla banchina di Villa San Giovanni, dove un traghetto della Caronte non è riuscito a rallentare schiantandosi sul molo.

«La motonave Acciarello - spiega in una nota la compagnia di navigazione - mentre stava per ha perso la manovrabilità. Il comandante, come prevede il protocollo, ha prontamente attivato tutte le procedure di emergenza che hanno consentito la ripartenza degli impianti in pochissimi secondi. Ma, nonostante ciò, data la vicinanza della nave alla banchina inevitabilmente la stessa ha urtato il molo d’attracco. Nessun ferito tra i passeggeri. Solo 2 o 3 autovetture presenti sul piazzale in attesa di imbarco hanno riportato danni. L’Acciarello è stata subito sostituita dalla “Stretto di Messina” sulla quale si sono imbarcati i mezzi diretti a rada S. Francesco».

Il video dello schianto: