Ancora sangue sulle strade calabresi. Un grave incidente stradale si è verificato nella notte sulla strada statale 616 silana all'altezza del comune di Colosimi, nel Cosentino. Nel tragico impatto, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ad avere la peggio un giovane che ha perso la vita. Si tratta di Giuseppe Chinelli, 30 anni, di Soveria Mannelli. Nel sinistro sono rimaste ferite altre quattro persone. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118.